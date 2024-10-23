دوي انفجار في تل أبيب وتوقف الملاحة بمطار بن غوريون بعد قصف صاروخي لبناني

شفق نيوز/ أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، يوم الأربعاء، بوقوع دوي انفجار في العاصمة تل أبيب بعد قصف صاروخي من لبنان.

وأشارت الإذاعة الى "وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون".

من جانبه قال الإسعاف الإسرائيلي، إنه "تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط البلاد".

بدورها أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى "اعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا".

كما لفتت إلى أن "صاروخين باليستيين اطلقا من لبنان باتجاه عمق تل أبيب".

من جانبه قال حزب الله اللبناني في بيان، إنه "قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".