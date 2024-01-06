دوي انفجار ضخم يهز شيراز جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، بسماع دوي انفجار عنيف في منطقة شيراز جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "إسنا" الرسمية عن مدير الطوارئ والأزمات في شيراز قوله إن "سبب الانفجار غير معروف إلى الآن، وسيتم الإعلان عنه بعد استكمال التحقيقات".

وشهدت إيران الأيام الماضية، تفجيرين مزدوجين أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص. وأعلن تنظيم داعش الخميس مسؤوليته في تفجيري الأربعاء.

ونفذ الهجوم خلال مراسم بذكرى مقتل قاسم سليماني الذي لقي مصرعه جراء هجوم بطائرة مسيرة أميركية في العراق في عام 2020.