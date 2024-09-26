الجيش الإسرائيلي: اعتراض قصف صاروخي على تل أبيب مصدره من اليمن

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام يوم الجمعة بدوي صافرات الإنذار في تل أبيب وسط إسرائيل، بعد أنباء عن قصف صاروخي مصدره من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صاروخ من اليمن واعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" لأنه "تم اعتراض الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بنجاح بواسطة صاروخ اعتراضي من طراز "Arrow" (السهم)، وأن صفارات الإنذار والانفجارات التي سمعت هي نتيجة عملية الاعتراض والشظايا الاعتراضية".