دوي انفجارات عنيفة في كييف

شفق نيوز/ سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف فجر الثلاثاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام أوكرانية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، توقع المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش في وقت متأخر من يوم الاثنين، موغ د نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.

ورجح أريستوفيتش أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو/ آيار، عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في مهاجمة جارتها.

ولم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو، عن نتائج تذكر حتى الآن بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.

وبدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير شباط عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما أسماها "عملية عسكرية خاصة" في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.