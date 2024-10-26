دوي انفجارات جديدة في طهران وسط تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية

شفق نيوز/ افادت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، عن دوي أربعة انفجارات في العاصمة طهران، في موجة جديدة على ما يبدو من الهجمات الجوية الاسرائيلية على مواقع في الداخل الإيراني.

وذكر الإعلام الإيراني أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية مجددا في طهران، من دون سرد تفاصيل أكثر.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي وعلى موجتين ضربات جوية قال إنها استهدفت مواقع عسكرية، إسرائيلية، من دون تعليق رسمي إيراني على الأمر.

وذكرت وكالة "فارس" الايرانية إن التحقيقات الأولية أظهرت أن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافاً لهجوم الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن بعض الأصوات كانت مرتبطة بنظام الدفاع الجوي.

وتوعدت تل أبيب مراراً برد على الهجوم الإيراني، بينما حثتها واشنطن على اقتصار هجماتها على القواعد العسكرية دون المنشآت النفطية والنووية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات بعدما أطلقت طهران يوم الأول من أكتوبر أكثر من 180 صاروخا نحو إسرائيل مستهدفة 3 قواعد جوية إسرائيلية، قالت إيران إنها رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو الماضي، فضلا عن جنرال بالحرس الثوري الإيراني كان مع زعيم حزب الله حسن نصرالله، يوم اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي.