"دون مقابل".. القسّام تعلن رفض إسرائيل استلام محتجزتين أطلقت سراحهما لأسباب "إنسانية"

شفق نيوز/ أعلنت كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، رفض حكومة "الاحتلال" استلام محتجزتين إسرائيليتين.

وقال المتحدث باسم الكتائب في بيان نشره على حسابه في "تلغرام"، "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من:- نوريت يتسحاك بطاقة رقم 001145416 ويوخفد ليفشيتز بطاقة رقم 005236955 لأسبابٍ إنسانيةٍ قاهرة ودون مقابل؛ إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

وأمس أعلنت كتائب القسام، إطلاق سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية.