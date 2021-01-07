دونالد ترامب يتعهد بـ"النقل السلمي" للسلطة في 20 يناير

شفق نيوز/ اكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس، إتمام انتقال قانوني للسلطة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العشرين من يناير المقبل.

وقال ترامب في بيان إن ذلك سيتم "حتى لو أخالف نتيجة الانتخابات".

موقف ترامب جاء بعد وقت قصير من مصادقة الكونغرس الأمريكي على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار ترامب، مبنى الكابيتول، وتعطيلهم الجلسة التي كان مجلسا الشيوخ والنواب قد استهلاها لإقرار نتيجة الانتخابات.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 في المجمع الانتخابي لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع في التصويت الشعبي على مستوى البلاد، لكن الرئيس الجمهوري ما زال يدعي بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة يوم 20 يناير.