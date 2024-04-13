دول وشركات طيران تترقب "ضربة إيران".. اسرائيل على موعد مع هجوم محتمل

شفق نيوز/ اتخذت دول وشركات طيران عدة إجراءات احترازية، على مدار الساعات القليلة الماضية، وسط ترقب إسرائيلي لهجوم من جانب إيران أو وكلائها في المنطقة.

وتتزايد التحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

إجراءات استثنائية

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يصدر تعليمات جديدة للمدنيين، لكنه طلب من السكان توخي الحذر.

وطلبت السفارة الأميركية في بيروت من مواطنيها توخي الحذر وتجنب السفر إلى منطقة الجنوب والحدود اللبنانية السورية ومخيمات اللاجئين في أنحاء لبنان.

ونصحت باريس الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وحذرت وزارة الخارجية في كندا رعاياها من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية، بسبب الوضع الأمني المتقلب في المنطقة، كما دعت مواطنيها في إسرائيل إلى المغادرة.

كما حذرت ألمانيا مواطنيها من خطر تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي، واحتمال الاعتقال من قبل سلطات طهران.

ونصحت وزارة الخارجية البولندية مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

كما نصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط، خاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وايضا نصحت وزارة الخارجية الهندية، الهنود بعدم السفر إلى إسرائيل وإيران حتى إشعار آخر.

وأعلنت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" أنها ستتوقف عن التحليق فوق إسرائيل وإيران.

واعلنت شركة طيران "ويز إير" ايضا تأجيل رحلاتها من وإلى تل أبيب بسبب الوضع الأمني.

ويبدو الرد الإيراني وشيكا، استنادا إلى ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، عندما أكد أن "التهديد الإيراني حقيقي وقد يحدث".

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "الرد الانتقامي سيأتي. تشير الافتراضية في الوقت الحالي إلى أن ذلك سيحدث قريبا جدا في الأيام القليلة المقبلة".

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الغارة الجوية التي وقعت في الأول من أبريل، وأودت بحياة القيادي الكبير في فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي و6 ضباط آخرين أثناء حضورهم اجتماعا في مجمع السفارة بدمشق.

لكن المرشد الإيراني علي خامنئي قال إن إسرائيل "يجب أن تعاقب وسوف تعاقب"، على العملية التي قال إنها تشبه الهجوم على الأراضي الإيرانية.