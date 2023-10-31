دول أوروبية تقترح تشكيل تحالف دولي يدير قطاع غزة بعد الحرب

شفق نيوز/ تبحث دول أوروبية خيار تدويل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يدير قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

فقد اقترحت وثيقة أوروبية، تداولتها وسائل إعلام، تولي تحالف دولي تأمين قطاع غزة بعد الحرب، كما أوضحت أن هذا التحالف سيتولى أضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.

وقالت قناتي "العربية/الحدث" الإماراتيتين، إن الوثيقة الأوروبية حذرت من تداعيات القصف العشوائي واقترحت عمليات جراحية دقيقة في غزة، فيما شككت في قدرة اسرائيل القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.

وبحسب القناتين، فقد جرى اتفاق أوروبي حول تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليا وسياسياً.