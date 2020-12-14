دول أوروبية تقاطع منتدى طهران الاقتصادي بسبب إعدام روح الله زم

شفق نيوز/ قاطعت أربع دول أوروبية منتدى طهران الاقتصادي، يوم الاثنين، بسبب قيام السلطات الإيرانية بإعدام الصحفي المعارض روح الله زم، ما اضطر منظمو المنتدى إلى تأجيله حتى إشعار آخر.

وذكرت شبكة BBC عربية، أن سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا، انسحبوا من منتدى تجاري رفيع افتراضي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران، مما اضطر منظمو المنتدى في وقت لاحق الى تأجيله دون تحديد موعد لانعقاده.

ويأتي هذا التأجيل وسط تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين إيران والدول الأوروبية بشأن إعدام الصحفي المعارض روح الله زم.

وحصل زم على حق اللجوء في فرنسا بعد أن وثّق احتجاجات حاشدة في إيران عام 2017 عبر موقعه الإخباري على الإنترنت. وتم القبض عليه في وقت لاحق في العراق، واقتيد إلى إيران وتم إعدامه يوم السبت الماضي.

ووصفت فرنسا الإعدام بأنه "بربري وغير مقبول"، وقالت إنه يتعارض مع التزامات إيران الدولية، كما ندد الاتحاد الأوروبي بشدة بعملية القتل "بأشد العبارات". وردا على ذلك، استدعت إيران مبعوثي فرنسا وألمانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، احتجاجا على الانتقادات.

وبعدها أعلنت فرنسا يوم الأحد على "تويتر"، أن سفيرها في إيران لن يشارك في منتدى الأعمال الأوروبي الإيراني، إلى جانب المبعوثين الثلاثة الآخرين.

وكان روح الله زم، نجل رجل الدين الإصلاحي محمد علي زم، يدير موقع "أمد نيوز" وهو موقع شهير مناهض للنظام اتهمته إيران بالتحريض على احتجاجات 2017-2018.

وشاركت الشبكة، التي كان لديها أكثر من مليون متابع على تطبيق المراسلة "تليغرام" Telegram، مقاطع فيديو للاحتجاجات ومعلومات ضارة عن المسؤولين الإيرانيين. وتمت إزالة القناة بواسطة Telegram لخرق قواعد الشركة بشأن نشر محتوى خطير، ولكن أعيد فتحها لاحقًا تحت اسم مختلف.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدين زم بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي واحدة من أخطر جرائم نظام إيران، غير أن "منظمة العفو الدولية" قالت إنه كان ضحية "محاكمة جائرة اعتمدت على الاعترافات القسرية"، كما اتهمت منظمة "مراسلين بلا حدود" علي خامنئي بالوقوف خلف عملية إعدام روح الله زم.