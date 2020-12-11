دول عربية وإسلامية تتجه نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شفق نيوز/ كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن أسماء دول عربية وإسلامية من المرجح أن تبدأ بتطبيع العلاقات مع تل أبيب، عقب إعلان المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية مساء أمس الخميس، أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن هناك دولا عربية وإسلامية في طريقها لتوقيع اتفاق مع تل أبيب، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، في العشرين من كانون الثاني المقبل.

ومن بين الدول العربية المرشحة لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، سلطنة عمان، وإندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، فضلا عن احتمالية وجود دول أفريقية أخرى لم تسمها الصحيفة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن العاهل المغربي، أمس الخميس، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وذلك بعد وقت قصير من إعلان للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر تويتر أكد فيه أن "إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما".

وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين قد كشف، في وقت سابق، أن السعودية وقطر والمغرب، من بين الدول التي من المقرر أن تقيم علاقات مع بلاده في إطار تقارب إقليمي بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.