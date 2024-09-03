دول عربية تساند مصر أمام تصريحات نتنياهو

شفق نيوز/ ندد عدد من الدول العربية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن حركة حماس تحصل على السلاح عبر محور فيلادلفيا الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر.

وكانت مصر رفضت اتهامات نتنياهو، وأكدت أن "عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".

وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان "التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية"، وأكدت "تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وحذرت السعودية من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، ومالها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في غزة".

من جانبه، أكد الأردن تضامنه مع مصر "في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية ودعمه موقف مصر في هذا السياق"، محملا "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم".

وعبرت قطر عن "تضامنها التام مع مصر ورفضها تصريحات نتنياهو"، وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن "تصريحات نتنياهو تجاه مصر ما هي إلا محاولة لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة".

وعدّت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي محاولة "لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة".