دول "اتفاقيات إبراهام" تجتمع في ابو ظبي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الاثنين، عن بدء اجتماع الدول الست المشاركة في اتفاقيات إبراهام المعروفة بـ"اتفاقية الأديان الإبراهيمية".

وقال وزارة الإماراتية على حسابها في تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز "انطلق الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب في أبو ظبي بمشاركة الدول الست المؤسسة"، مرفقة بصور للمسؤولين المشاركين من البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات والولايات المتحدة.

ويأتي الاجتماع الذي يستمر ليومين في العاصمة الإماراتية ابو ظبي، بعد أن دعت الإمارات مجلس الأمن لعقد اجتماع طارىء لبحث زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاسبوع الماضي إلى باحة المسجد الأقصى ما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.

وبدأ مسؤولون من دول عربية طبَّعت علاقاتها مع إسرائيل الإثنين في الإمارات سلسلة اجتماعات في إطار منتدى النقب، بعد زيارة مثيرة للجدل قام بها وزير إسرائيلي إلى باحة المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقعت الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020 اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية عام 2020. ووقعت مصر اتفاقات سلام مع إسرائيل عام 1979.

والتقى وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة في الأراضي الإسرائيلية في آذار/ مارس في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في بيان أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات في العاصمة الإماراتية "التحضير للقاء وزراء خارجية دول قمة النقب، التي من المتوقع أن تعقد في الاشهر المقبلة في المغرب".

ويأتي منتدى النقب بعد قمة النقب ومن المتوقع أن يقوم بتعزيز التعاون في ستة قطاعات بما فيها الصحة والأمن الإقليمي والتعليم والسياحة والطاقة.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن مجموعات العمل "ستقدم لائحة بالمشاريع في القطاعات الست المكلفة بها، ليتم تقديمها في منتدى النقب لوزراء الخارجية في اجتماعهم المقبل".