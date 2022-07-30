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دولتان تسجلان أول حالتي وفاة بجدري القردة خارج إفريقيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-30T04:37:03+0000
دولتان تسجلان أول حالتي وفاة بجدري القردة خارج إفريقيا

شفق نيوز/ سجلت دولتان جديدتان، أول حالة وفاة من جدري القردة، تنذر بانتشار المرض في قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية على حد سواء.

وأعلنت إسبانيا، (الجمعة)، وفاة شخص جراء الإصابة بجدري القردة، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الإسبانية بأنه أول وفاة من نوعها في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن 120 شخصا نقلوا إلى المستشفى حتى الآن مصابين بجدري القردة، وتوفي شخص واحد. وقالت وكالة الأنباء الإسبانية ووسائل إعلام اخرى إن هذه كانت أول حالة وفاة بسبب جدري القردة في البلاد.

ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل، وقالت فقط إن إسبانيا ظهرت بها 4298 اصابة بالمرض، من بينها 3500 حالة تقريبا لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين، كما كان من بين إجمالي المصابين 64 امرأة فقط.وقبل إعلان إسبانيا أول حالة وفاة، سبقتها ببضع ساعات البرازيل، أكبر دولة في أميركا الجنوبية.

كما أعلنت البرازيل (الجمعة)، تسجيل أول وفاة من جدري القردة، كان ضحيتها رجل يبلغ من العمر 41 عاما.

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، أصبحت بذلك إسبانيا والبرازيل، أول دولتين تعلنان عن حالة وفاء جراء هذا المرض، خارج قارة إفريقيا.

ويعتقد الخبراء أن تفشي جدري القردة في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، بدأ من حفلين أقيما في بلجيكا وإسبانيا.

ويعد التفشي الحالي أكبر انتشار للفيروس، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.

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