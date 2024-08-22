دولة أوروبية تعلن عن تذاكر مجانية لطالبي اللجوء إلى بروكسل

شفق نيوز/ أبدت الحكومة المجرية - المناهضة للهجرة - يوم الخميس، استعدادها لتوفير تذاكر مجانية - ذهاباً فقط - إلى بروكسل (مركز الاتحاد الأوروبي) للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك رداً على الغرامات الباهظة التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على البلاد بسبب سياسات اللجوء التقييدية.

وفي مؤتمر صحفي عقد في بودابست، انتقد مدير مكتب رئيس الوزراء جيرجيلي غولياس، الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، والذي فرض غرامة قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) على المجر بسبب استمرارها في انتهاك قواعد اللجوء الخاصة بالكتلة، بالإضافة إلى مليون يورو إضافية يومياً حتى تجعل سياساتها تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي المعني.

وأضاف غولياس: "ما لم يتم إلغاء الغرامات والسماح للمجر بمواصلة سياسات اللجوء، فإن السلطات ستوفر تذاكر ذهاب فقط إلى بروكسل لطالبي اللجوء والمهاجرين".