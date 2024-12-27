دولة أوروبية تخزن الطعام والشراب خوفاً من هجوم روسي

شفق نيوز/ كشفت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، عن قيامها بتخزين المواد الغذائية وغيرها من الضروريات بكمية تكفي لثلاثة أيام، خوفاً مما أسمته "الهجمات الروسية".

وقالت فريدريكسن لإذاعة هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية، تعليقاً على ما وزعته وكالة الطوارئ الدنماركية من نصائح على المواطنين الدنماركيين هذا العام، حيث نصحت الوكالة المقيمين في الدنمارك بتخزين ثلاثة ليترات من الماء يومياً، وإمدادات غذائية تكفي لمدة ثلاثة أيام، ومجموعة من الإسعافات الأولية تحتوي على الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية، والملابس الدافئة، وشاحن محمول، ومصباح يدوي ونقود وأعواد ثقاب وراديو.

وتابعت فريدريكسن: "أنا أتبع توصيات السلطات، وأعتقد أن الدنماركيين يجب أن يفعلوا الشيء نفسه. من المهم للغاية أن نبقى معاً".

ونقلاً عن الإذاعة، فقد قامت فريدريكسن بتخزين الأطعمة المعلبة وغيرها من الضروريات للبقاء على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام، بما في ذلك بدون كهرباء وإنترنت، وخصّت فريدريسكن روسيا على وجه التحديد كمصدر للتهديد الأمني.

ووفقاً لرئيسة الوزراء، من الضروري تخزين الأسلحة ليس بسب توقع حدوث هجوم على الدنمارك، ولكن بسبب خطر وقوع هجوم إلكتروني أو هجين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في وقت سابق، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، لكن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشكلات الداخلية.