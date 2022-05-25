سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دولة أوروبية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق بإستثناء إقليم كوردستان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-25T12:11:52+0000
دولة أوروبية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق بإستثناء إقليم كوردستان

شفق نيوز / دعت وزارة الخارجية النرويجية، يوم الأربعاء، رعاياها إلى تجنب السفر إلى العراق، باستثناء محافظات أربيل ودهوك والسليمانية في إقليم كوردستان.

وذكر موقع "شينغين فيزا انفو" الأوروبي، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "التحذير النرويجي صدر في الأسبوع الماضي، وتحديدا في 19 ايار/مايو، وانه يشدد على ضرورة الامتناع عن السفر الى العراق، ما لم يكن هناك ضرورة ملحة".

وبحسب بيان التحذير النرويجي الصادر عن وزارة الخارجية، فإن الوزارة "تجري تقييمات مستمرة حول السفر، وان الوضع الامني في العراق بشكل عام صعب، وداعش تشكل تهديدا في بعض المحافظات".

ولفت البيان إلى أن "المواطنين النرويجيين الموجودين بالفعل في العراق، عليهم تقييم سلامتهم"، مطالبة النرويجيين الراغبين بالسفر عموماً بـ"تنزيل تطبيق (ترافيل ريدي آب) حيث تتوفر المعلومات المحدثة المتعلقة بنحو 200 دولة".

وذكر التقرير الاوروبي، أن "الحكومة العراقية تخوض منذ العام 2014، بدعم من من قوات البيشمركة ومختلف الجماعات المسلحة وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، صراعا مسلحا ضد تنظيم داعش"، مضيفا أن "نزاعاً مسلحاً دولياً يدور على الاراضي العراقية يتضمن غارات جوية تركية ضد حزب العمال الكوردستاني من دون موافقة الحكومة العراقية".

وتابع التقرير ان داعش، بعد خسارة أراضيها في العام 2017، تحولت من القتال شبه التقليدي إلى حرب العصابات، مضيفا أن "الهجمات كانت بانخفاض حتى بدايات العام 2019، لكنها بدأت تتزايد في النصف الثاني من العام 2019".

related

بالقوس والسهم.. رجل يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في النرويج

Date: 2021-10-13 19:50:50
بالقوس والسهم.. رجل يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في النرويج

الحبتور: على الدول العربية ضرب المواقع التابعة لايران في العراق وسوريا ولبنان

Date: 2019-08-26 19:01:09
الحبتور: على الدول العربية ضرب المواقع التابعة لايران في العراق وسوريا ولبنان

بايدن: الناتو تولى تدريب العراقيين والولايات المتحدة عادت

Date: 2021-02-19 17:08:59
بايدن: الناتو تولى تدريب العراقيين والولايات المتحدة عادت

ايران تطل على البحر المتوسط عبر "سكك حديد عراقية"

Date: 2021-07-06 11:17:32
ايران تطل على البحر المتوسط عبر "سكك حديد عراقية"

الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الشعب العراقي: ستظلون ذخراً للأمة

Date: 2021-12-10 13:20:34
الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الشعب العراقي: ستظلون ذخراً للأمة

شركة سويدية تقول إن عدداً من موظفيها دفعوا رشى لداعش في العراق

Date: 2022-02-17 12:14:26
شركة سويدية تقول إن عدداً من موظفيها دفعوا رشى لداعش في العراق

إيران ترد على أنباء اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

Date: 2021-03-22 10:52:24
إيران ترد على أنباء اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

طهران تعلق على مخرجات مؤتمر بغداد: الجميع يعرف دور إيران في العراق

Date: 2021-08-30 07:44:11
طهران تعلق على مخرجات مؤتمر بغداد: الجميع يعرف دور إيران في العراق