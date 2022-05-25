دولة أوروبية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق بإستثناء إقليم كوردستان

شفق نيوز / دعت وزارة الخارجية النرويجية، يوم الأربعاء، رعاياها إلى تجنب السفر إلى العراق، باستثناء محافظات أربيل ودهوك والسليمانية في إقليم كوردستان.

وذكر موقع "شينغين فيزا انفو" الأوروبي، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "التحذير النرويجي صدر في الأسبوع الماضي، وتحديدا في 19 ايار/مايو، وانه يشدد على ضرورة الامتناع عن السفر الى العراق، ما لم يكن هناك ضرورة ملحة".

وبحسب بيان التحذير النرويجي الصادر عن وزارة الخارجية، فإن الوزارة "تجري تقييمات مستمرة حول السفر، وان الوضع الامني في العراق بشكل عام صعب، وداعش تشكل تهديدا في بعض المحافظات".

ولفت البيان إلى أن "المواطنين النرويجيين الموجودين بالفعل في العراق، عليهم تقييم سلامتهم"، مطالبة النرويجيين الراغبين بالسفر عموماً بـ"تنزيل تطبيق (ترافيل ريدي آب) حيث تتوفر المعلومات المحدثة المتعلقة بنحو 200 دولة".

وذكر التقرير الاوروبي، أن "الحكومة العراقية تخوض منذ العام 2014، بدعم من من قوات البيشمركة ومختلف الجماعات المسلحة وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، صراعا مسلحا ضد تنظيم داعش"، مضيفا أن "نزاعاً مسلحاً دولياً يدور على الاراضي العراقية يتضمن غارات جوية تركية ضد حزب العمال الكوردستاني من دون موافقة الحكومة العراقية".

وتابع التقرير ان داعش، بعد خسارة أراضيها في العام 2017، تحولت من القتال شبه التقليدي إلى حرب العصابات، مضيفا أن "الهجمات كانت بانخفاض حتى بدايات العام 2019، لكنها بدأت تتزايد في النصف الثاني من العام 2019".