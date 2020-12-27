دولة مجاورة للعراق ترصد إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، يوم الاحد، رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة، لشخصين قادمين من بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن الوزير قوله إن الحالتين اكتشفتا بعد تتبع للقادمين من بريطانيا مؤخرا، وإجراء فحوصات لهم، وتبين أنهما زوجان عادا للأردن في 19 من كانون الاول.

وأشار عبيدات إلى أن حالتهما الصحية "ممتازة"، ويخضعا حاليا لإجراءات العزل الصحي.

وكانت ايران قد سجلت الاسبوع الماضي اصابات بالسلالة الجديدة من كورونا والتي ظهرت أول مرة في بريطانيا.

وبهذا ينضم الأردن إلى قائمة الدول التي عثر فيها على حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة، إلى جانب اليابان، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد، وكندا، بعد أن رصدت أول مرة في بريطانيا مؤخرا.

والسلالة الجديدة من كورونا لها قدرة عالية على الانتشار، تصل إلى 70 في المئة في بعض الحالات، الأمر الذي دفع دولا إلى فرض إجراءات عزل وحظر مرة جديدة للقادمين من بريطانيا.

ورصدت السلالة الجديدة لدى أشخاص عائدين من بريطانيا، أو كانوا على اتصال بأشخاص عائدين من هناك.

ويرجح أن السلالة الجديدة من الفيروس قد وصلت إلى دول أخرى، لكن لم يتم رصد الحالات فيها بعد، لعدم توفر قواعد بيانات علمية تستطيع رصد التغييرات في الفيروس في الحالات المكتشفة في هذه الدول.

ويُظهر التحور الجديد الذي طرأ على الفيروس، أنه أصبح قادرا على الانتشار بشكل أسرع، لكنه لا يعتبر أكثر فتكا من السلالة الأولى، حتى الآن.

ووفق دراسة أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، فإن هذه السلالة معدية بنسبة "50 إلى 74 في المئة" أكثر من سابقاتها، ما يثير مخاوف من ارتفاع الحالات الشديدة التي تحتاج إلى عناية مركزة في المستشفيات والوفيات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

وتقترب أعداد الإصابات في الأردن من 300 إصابة، توفي منهم أكثر من 3700 شخصا.