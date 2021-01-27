دولة عربية أخرى تنضم لنادي التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الأربعاء إن إسرائيل والسودان سيضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق دبلوماسي لتطبيع العلاقات بينهما خلال مراسم في واشنطن في غضون الشهور الثلاثة المقبلة.

ولم يصدر تعليق على الفور عن مسؤولين سودانيين أو السفارة الأمريكية في إسرائيل.

وكانت الحكومة المدنية في السودان قد قالت إن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يوافق عليه مجلس تشريعي انتقالي لم يتشكل بعد.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب العام الماضي في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت الإدارة الأمريكية الجديدة إنها تريد البناء على تلك الاتفاقات.

وقال كوهين لتلفزيون واي نت الإسرائيلي إن "مسودة اتفاق السلام تحرز تقدما، ومن المنتظر إجراء مراسم توقيع بين إسرائيل والسودان في واشنطن خلال الشهور الثلاثة المقبلة".

وكان كوهين على رأس وفد إسرائيلي قد زار السودان يوم الإثنين لبحث دفع اتفاق التطبيع قدما.

وقال للتلفزيون الإسرائيلي إن مسؤولين ناقشوا ثلاث خطط اقتصادية وبحثوا أمن الحدود.

وقال كوهين إنه قدم لمضيفيه زيتا وفاكهة من الأراضي المقدسة وحصل على بندقية (إم16) على سبيل الهدية لوداعه.