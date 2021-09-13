دولة عربية تفكر في إلغاء عطلة الجمعة

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، يوم الاثنين، بأن الإمارات العربية تفكر في تغيير أيام العطلة الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى يومي السبت والأحد، وعزت القرار لأن تتماشى مع مواعيد السوق العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حول تفكير دولة الإمارات بنقل العطلة الأسبوعية، في وقت يحذر البعض من تأثير القرار على الهوية الإسلامية للبلد.

وقالت الصحيفة إن جعل أيام العمل الأسبوعية من الإثنين إلى الجمعة هي جزء من الإصلاحات التي أعلنت عنها الدولة الخليجية في العام الماضي، كرفع الحظر عن بيع الخمور والسماح لغير المتزوجين بالإقامة معاً.

وفي صيف العام الحالي سمحت دبي للمطاعم بالعمل أثناء شهر رمضان.

ويعيش في الإمارات عدد كبير من الأجانب. وأدى مقترح تغيير العطلة من الجمعة إلى السبت إلى ردود متباينة، ونفت الحكومة أنها غيرت القوانين بعد الجدل الذي ثار على منصات التواصل الاجتماعي لكن التفكير موجود.

وتعتبر الجمعة هي يوم العطلة للمسلمين من أجل الصلاة واجتماع العائلة، وهناك تفكير بأن يعمل موظفو الخدمة المدنية نصف يوم، فيما يتم العاملون في القطاع الخاص يومهم بالكامل.

وقال الدكتور حبيب الملا، وهو محامٍ، إن البعض قلق من تأثير التغيير على الهوية الإسلامية و"لكنني لا أفكر بهذه الطريقة وأعتقد أن البلد يحاول بناء توازن حساس وجيد".

لكن المعلق السياسي الإماراتي المعروف عبد الخالق عبد الله لا يدعم التحرك، وقال إن "العطلة الأسبوعية من الجمعة إلى السبت كانت ناجحة وقدمت نتائج".

وظهرت الأنباء التي كانت تشير إلى أن الإمارات تسعى إلى الانتقال لعطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد لأول مرة في آيار مايو الماضي، لكن السلطات الإماراتية نفت الأمر.