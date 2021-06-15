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دولة عربية تعلن 3 إصابات بالفطر الأسود لمرضى كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-15T12:41:30+0000
دولة عربية تعلن 3 إصابات بالفطر الأسود لمرضى كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 3 حالات مؤكدة مصابة بالفطر الأسود بين مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحة في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تم تأكيد الإصابة بحالات بالفطر الأسود لمرضى كورونا، وهم يتلقون العلاج حاليا".

وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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