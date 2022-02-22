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دولة عربية تدعم قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك: سنتعاون معهما

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-22T07:27:20+0000
دولة عربية تدعم قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك: سنتعاون معهما

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، يوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما.

وأضاف المقداد خلال منتدى فالداي في موسكو،  "ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سورية خلال الحرب الإرهابية".

وتابع: "قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح..الولايات المتحدة والغرب يواصلان دعم الإرهاب في سورية الأمر الذي يشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم".

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.

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