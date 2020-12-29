دولة عربية تسجل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ أعلنت الإمارات يوم الثلاثاء اكتشاف عدد محدود من حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تويتر: "في ضوء ظهور الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وبالتزامن مع عمليات التقصي المستمرة من قبل القطاع الصحي، فلقد ثبت وجود حالات محدودة في الدولة وردت لنا من الخارج".

وأضاف البيان: "نؤكد على ضرورة الاستمرار بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، مع التأكيد على استمرارية جهود القطاع الصحي والعاملين فيه لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره".

وقالت الهيئة إن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 بلغ 204,369، فيما بلغ عدد حالات التعافي 181,400 حالة وحالات الوفاة 662.