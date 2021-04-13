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دولة عربية ترسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-13T15:02:38+0000
دولة عربية ترسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل

شفق نيوز/ قال مصدران لوكالة رويترز، يوم الثلاثاء، إن السودان يعتزم مؤقتا إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين، في العام الماضي، بوساطة أمريكية.

وقال أحد المصدرين، طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته، إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات.

وأضاف المصدر، أن وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل، ينتظر الاتفاق عليه.

ولم يدل المتحدثان باسم الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

ووافقت الحكومة السودانية، في الأسبوع الماضي، على إلغاء قانون المقاطعة لعام 1958، الذي يمنع إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.

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