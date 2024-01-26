دولة جديدة تقدم طلبا لمقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

شفق نيوز/ أعلنت نيكاراغوا، يوم الجمعة، تقدمها بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة.

وذكرت حكومة نيكاراغوا، في بيان لها أن "طلباً قدمته إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وبحسب البيان، تريد نيكاراغوا، أن تكون طرفا في جميع العواقب القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن المحكمة، وتريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية.

وأبلغت نيكاراغوا، محكمة العدل الدولية بعزمها التدخل في مسار القضية برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها، إذ ترى نيكاراغوا، أن تصرفات إسرائيل تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقاً للبيان.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ"تعليق عملياتها العسكرية فورا" في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل "انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة".