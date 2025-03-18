دولة تفرض حالة الطوارئ لمدة شهر بعد مقتل مغن شهير فيها

شفق نيوز/ فرضت دولة بيرو الواقعة في أمريكا الجنوبية، يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في العاصمة ليما لمواجهة أعمال العنف والاحتجاجات بعد مقتل مغن شهير فيها.

وأصدرت رئيسة البلاد، دينا بولوارت، مرسوماً تقول فيه إن حالة الطوارئ سوف تستمر لمدة 30 يوماً، كما ستقيد السلطات بعض الحقوق، بما في ذلك حرية التجمع والحركة.

وشهدت بيرو زيادة في حالات القتل والابتزاز العنيف والهجمات على الأماكن العامة خلال الأشهر الأخيرة، وسجلت الشرطة 459 حالة قتل من بداية العام حتى 16 آذار/ مارس الجاري، و1909 حالة ابتزاز خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبلغ الغضب ذروته بعد مقتل بول فلوريس (39 عاماً) المغني الرئيسي لفريق "إرمونيا 10" لموسيقى "الكومبيا" أمس الأول الأحد.

وقتل فلوريس رمياً بالرصاص في ساعة مبكرة من صباح الأحد عندما هاجم مسلحون الحافلة التي كان يستقلها مع زملائه في الفرقة بعد حفل موسيقي في ليما.

و"الكومبيا" هو نمط موسيقي لاتيني يرقص فيه الناس على إيقاع الطبول و"الماراكاس" وآلات موسيقية أخرى.

والهجوم على المغني الشهير لم يكن الحدث العنيف الوحيد الذي شهدته البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، ففي يوم السبت انفجر جسم غريب في مطعم بالعاصمة مما أدى إلى إصابة 11 شخصاً على الأقل.