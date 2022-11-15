دولة اوروبية تغرق في ظلام دامس بعد غارات روسية على أوكرانيا

شفق نيوز/ أبلغت السلطات المولدوفية عن انقطاع كبير في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بعد الضربات العسكرية الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال وزير البنية التحتية أندريه سبينو: "بعد القصف الروسي على نظام الطاقة الأوكراني في الساعات الماضية، تم فصل أحد خطوط الكهرباء التي تغذي بلادنا بالكهرباء، وقد أدى ذلك إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد".

وأشار سبينو إلى أن خطوط الكهرباء المعطلة، لم تتضرر، ولكن تم فصلها تلقائيا كإجراء وقائي، وأضاف أن شركة الكهرباء المولودفية، تعمل على استعادة الكهرباء، مضيفا أنه سيتم إطلاع المواطنين على التطورات بشأن هذه المسألة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات، أن القوات الروسية أطلقت حوالي 100 صاروخ على البلاد، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بدوي صفارات الإنذار في كل المناطق الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، قصف مبنيين سكنيين في العاصمة الأوكرانية بصواريخ روسية، مشيرا إلى أن "قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت عدة صواريخ روسية فوق العاصمة".

وجمهورية مولدوفا، دولة أوروبية تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا و‌رومانيا، وهي عضو في منظمة غوام للتطوير الديمقراطي والاقتصادي منذ عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.