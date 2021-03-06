سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دوريتان منفصلتان للقوات الأمريكية في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-06T13:54:30+0000
دوريتان منفصلتان للقوات الأمريكية في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأميركية اليوم السبت، دوريتين منفصلتين في أقصى شمال شرقي سوريا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية الاولى تألفت من اربع مدرعات فقط دون غطاء جوي، انطلقت من قاعدتها في مدينة رميلان واتجهت إلى ريف ديرك الشمالي بأقصى شمال وشرق سوريا.

وأضاف أن الدورية الثانية مؤلفة من أربع مدرعات برادلي مع غطاء جوي برفقة حوامتين واتجهت إلى الحقل الغازي شرق رميلان وتمركزت فيه لمدة ساعة وقابل الجنود حراس الحقل وسألوهم عن الوضع الأمني في المحطة وحمايتها وعادت أدراجها إلى قاعدتها في جنوب مدينة رميلان.

وسبق إن سيّرت القوات الأمريكية دوريتها الأمس على حدود الادارة الذاتية وتركيا في قرى ديرك الشمالية.

related

صور.. دورية امريكية في ريف ديرك بشمال شرقي سوريا

Date: 2021-01-07 12:41:52
صور.. دورية امريكية في ريف ديرك بشمال شرقي سوريا

ترامب: لدينا شيء "مرعب" نصلي ألا نضطر لاستخدامه

Date: 2019-07-25 23:17:52
ترامب: لدينا شيء "مرعب" نصلي ألا نضطر لاستخدامه

بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

Date: 2020-12-25 18:26:55
بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

قسد تستعيد 8 قرى شمال شرق سوريا

Date: 2019-11-03 08:55:18
قسد تستعيد 8 قرى شمال شرق سوريا

الإدارة الذاتية ترد على الخارجية السورية: تصريحاتكم تصدير للازمات وليس لها مصداقية

Date: 2021-01-15 12:31:34
الإدارة الذاتية ترد على الخارجية السورية: تصريحاتكم تصدير للازمات وليس لها مصداقية

القيادة الأمريكية تتهم إيران بالاستيلاء على سفينة في المياه الدولية .. فيديو

Date: 2020-08-13 04:30:23
القيادة الأمريكية تتهم إيران بالاستيلاء على سفينة في المياه الدولية .. فيديو

الإدارة الذاتية تبعث جملة رسائل في ذكرى تأسيسها: مشروعنا منصة حل عام في سوريا

Date: 2021-01-20 21:11:04
الإدارة الذاتية تبعث جملة رسائل في ذكرى تأسيسها: مشروعنا منصة حل عام في سوريا

ترامب يعلن سحب مزيد من الجنود في العراق وأفغانستان

Date: 2020-09-09 06:15:40
ترامب يعلن سحب مزيد من الجنود في العراق وأفغانستان