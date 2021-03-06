دوريتان منفصلتان للقوات الأمريكية في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأميركية اليوم السبت، دوريتين منفصلتين في أقصى شمال شرقي سوريا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية الاولى تألفت من اربع مدرعات فقط دون غطاء جوي، انطلقت من قاعدتها في مدينة رميلان واتجهت إلى ريف ديرك الشمالي بأقصى شمال وشرق سوريا.

وأضاف أن الدورية الثانية مؤلفة من أربع مدرعات برادلي مع غطاء جوي برفقة حوامتين واتجهت إلى الحقل الغازي شرق رميلان وتمركزت فيه لمدة ساعة وقابل الجنود حراس الحقل وسألوهم عن الوضع الأمني في المحطة وحمايتها وعادت أدراجها إلى قاعدتها في جنوب مدينة رميلان.

وسبق إن سيّرت القوات الأمريكية دوريتها الأمس على حدود الادارة الذاتية وتركيا في قرى ديرك الشمالية.