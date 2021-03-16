دوريتان منفصلتان للقوات الأمريكية في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأمريكية اليوم الثلاثاء، دوريتها في ريف رميلان الجنوبي بشمال وشرق سوريا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية الامريكية تألفت من أربع مدرعات برادلي دون غطاء جوي لها.

وأضاف مراسلنا؛ أن الدورية انطلقت من قاعدتها في رميلان واتجهت إلى قرية كرهوك (تل العرب ) ريف رميلان الجنوبي ودامت قرابة نصف ساعة لتعود أدراجها إلى قاعدتها.

واشار إلى أنه تم تسيير دورية أمريكية أخرى مؤلفة من أربع مدرعات برفقة حوامتين / هليكوبتر تؤمنان الغطاء الجوي لها في ريف ديرك الجنوبي.

وسيّرت القوات الامريكية دوريتها الامس في ريف ديرك الشمالي على حدود الادارة الذاتية وتركيا بعد ساعات قليلة من تسيير الدورية الروسية.