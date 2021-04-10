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دوريتان أمريكيتان في ريفي ديرك الجنوبي والشمالي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-10T18:16:39+0000
دوريتان أمريكيتان في ريفي ديرك الجنوبي والشمالي

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأميركية يوم السبت، دورية بريف ديرك الجنوبي أقصى شمال وشرق سوريا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية أميركية انطلقت من قاعدتها، وتجولت في ريف ديرك الجنوبي والغربي، إلى أن توقفت في مطار روباريا الزراعي والذي تستخدمه مهبطاً للطيران.

وأشار إلى أن الدورية تألفت من أربع مدرعات عسكرية دون غطاء جوي.

ولفت إلى أن القوات الأميركية، سيّرت دورية اخرى منفصلة مؤلفة من أربع مدرعات في ريف ديرك الشمالي.

وفي غضون ذلك؛ أبلغ مصدر محلي من قرية روباريا وكالة شفق نيوز؛ أن طائرة عسكرية أمريكية هبطت في مطار روباريا الزراعي في ساعات العصر.

وكانت القوات الأميركية قد سيّرت دورية عسكرية يوم أمس الجمعة، في ريف ديرك الشمالي.

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