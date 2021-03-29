دوريتان روسية وأمريكية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة العسكرية الروسية اليوم الاثنين، دورية في ريف ديرك الشمالي أقصى شمال وشرق سوريا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية تألفت من أربع مدرعات عسكرية وسبقها غطاء جويّ حوامتين / هليكوبتر في ساعات الصباح.

وأشار إلى أن الدورية الروسية اتجهت إلى الجسر الروماني على نهر دجلة في قرية عين ديوار الحدودية وعادت ادراجها إلى قاعدتها بقامشلي.

وتابع مراسلنا؛ أن الدورية الامريكية سبقت الدورية الروسية بلحظات قليلة مؤلفة من أربع مدرعات برفقة حوامتين / هليكوبتر، وتوقفت في قرية عين ديوار الحدودية.

ولفت إلى أن الجنود الامريكان قابلوا الاهالي ووزعوا السكاكر على الأطفال، وعادت أدراجها إلى قاعدتها مع مغادرة الدورية الروسية دون أي اصطدام معها.

وسيّرت القوات الامريكية والشرطة الروسية دوريتهما قبل يومين في ريف ديرك الشمالي على حدود الادارة الذاتية وتركيا دون أي اصطدام يذكر.