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دورية أمريكية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-18T10:38:36+0000
دورية أمريكية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأمريكية يوم الثلاثاء، دورية عسكرية بريف مدينة ديرك الشمالي، أقصى شمال شرقي سوريا، على حدود الإدارة الذاتية وتركيا.

وقال مصدر محلي من قرية عين ديوار الحدودية بريف ديرك الشمالي لوكالة شفق نيوز؛ إن "دورية عسكرية تابعة للقوات الأميركية توقفت في القرية قرابة ساعة، ثم عادت أدراجها باتجاه مدينة ديرك".

وذكر المصدر؛ أن الدورية مؤلفة من أربع مدرعات عسكرية دون غطاء جوي.

وسيرت القوات الأميركية دورية عسكرية في ريف ديرك الشمالي الأحد الماضي، كما سيرت دورية عسكرية يوم أمس في مدينة جل آغا (الجوادية) ورشقها الشبيبة الثورية المقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بالحجارة.

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