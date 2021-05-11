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دورية أمريكية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-11T09:54:42+0000
دورية أمريكية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأمريكية يوم الثلاثاء، دورية عسكرية بريف مدينة ديرك الشمالي، أقصى شمال شرقي سوريا، على حدود الإدارة الذاتية وتركيا.

وقال مصدر محلي من قرية الكردمية الحدودية بريف ديرك الشمالي لوكالة شفق نيوز؛ إن "دورية عسكرية تابعة للقوات الأميركية تجولت في القرية صباح اليوم واتجهت إلى قرية عين ديوار الحدودية قبل أن تعود أدراجها إلى قاعدتها من مدينة ديرك".

وذكر المصدر أن "الدورية مؤلفة من أربع مدرعات عسكرية دون غطاء جوي".

وسيّرت القوات الأميركية دورية عسكرية في ريف ديرك الجنوبي أمس الأثنين، كما سيرت دورية عسكرية السبت الفائت، في ريف مدينة ديرك الشمالي بالتزامن مع تسيير الدورية الروسية.

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