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دورية روسية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-15T10:07:04+0000
دورية روسية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة العسكرية الروسية يوم الاثنين دوريتها من القامشلي باتجاه ديرك اقصى شمال وشرق سوريا على حدود الادارة الذاتية وتركيا.

الدورية جابت في قرى كوردية شمال ديرك، محاذية للشريط الحدودي (كردمية - خراب رشك - تربكايا - حب الهوى - بره بيت - بانه قصر - عين ديوار).

وتألفت الدورية من 3 مدرعات عسكرية مع غطاء جوي برفقة حوامتين، وعادت أدراجها إلى قاعدتها في القامشلي بعد التمركز مدة قصيرة عند الجسر الروماني في قرية عين ديوار الحدودية.

ويذكر إن الشرطة الروسية تسير دوريتين من كل الاسبوع بريف ديرك الشمالي على حدود الإدارة الذاتية وتركيا.

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