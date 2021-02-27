دورية روسية على حدود الادارة الذاتية وتركيا (صور)

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة الروسية يوم السبت، دورية في منطقة الادارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا على الحدود التركية .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية سيّرت في قرى كردية محاذية للشريط الحدودي في شمال ديرك قادمة من قامشلي.

وأشار إلى أن الدورية مؤلفة من 5 مدرعات عسكرية مع غطاء جوي برفقة أربع حوامات/ هليكوبتر.

وتابع؛ أن الدورية تمركزت في بلدة عين ديوار أقصى شمال وشرق سوريا عند الجسر الروماني على نهر دجلة وعادت الحوامات أدراجها إلى قامشلي من شريط الحدودي وبقيت ولاتزال الدورية متمركزة عند الجسر ساعة إعداد الخبر.

وسيرت الشرطة الروسية دوريتها الاسبوع الماضي 24 شباط الحالي؛ في قرى ديرك الشمالية (قصر الديب - حب الهوى - بانه قصر - كردمية).