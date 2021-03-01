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دورية روسية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-01T10:47:29+0000
دورية روسية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة الروسية اليوم الاثنين، دورية اعتيادية في منطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا على الحدود التركية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية سيّرت في قرى كوردية محاذية للشريط الحدودي في شمال ديرك.

وأضاف؛ أن الدورية مؤلفة من 4 مدرعات عسكرية مع غطاء جوي برفقة حوامتين / هليكوبتر، تمركزت في بلدة عين ديوار أقصى شمال وشرق سوريا عند الجسر الروماني على نهر دجلة.

وسيرت الشرطة الروسية دوريتها منذ يومين في قرى ديرك الشمالية وتمركزت في قرية عين ديوار مدة أكثر من ثلاث ساعات.

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