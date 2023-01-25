دوافعه مجهولة.. مقتل وإصابة 7 أشخاص بهجوم داخل قطار في ألمانيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الألمانية، يوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة سبعة أشخاص بهجوم بسكين داخل قطار محلي، لدوافع مجهولة.

ووفقاً لموقع "دويتشه فيله عربية" الألماني، فقد قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بالهجوم الذي حصل على متن قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ شمالي ألمانيا، بحسب تصريح لزابينا زوترلين فاك، وزيرة داخلية ولاية شليزفيغ هولشتاين.

وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي إن السلطات ألقت القبض على شخص واحد.

وكان متحدث باسم الشرطة الاتحادية قال في تصريحات، إن رجلا هجم بسكين على مسافرين في القطار قبل وصوله إلى محطة بروكشتيت نحو الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأفادت الشواهد الأولية بأن الواقعة أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص، وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الرجل بعد ذلك بوقت وجيز في بروكشتيت.

وتابع المتحدث أن خلفيات الواقعة ما تزال غير معروفة، وتم إغلاق المحطة في بروكشتيت حتى تقوم الشرطة بإجراءاتها.

وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف حول المحطة، كما أعلنت شركة "دويتشه بان" المشغّلة للقطارات أنه سيتم إلغاء رحلات على بعض الخطوط الرئيسية.

يشار إلى أنّ السلطات الألمانية في حالة تأهب في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ هجوم بشاحنة في برلين أسفر عن مقتل 12 شخصًا في كانون الاول/ ديسمبر 2016 وتبناه تنظيم داعش، وهذا الهجوم الإرهابي هو الأكثر دموية على الإطلاق على الأراضي الألمانية.

كما تواجه ألمانيا تهديدا من اليمين المتطرف، وقد استهدفت عدة هجمات دامية في السنوات الأخيرة مهاجرين ودور عبادة.