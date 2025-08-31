"دهس معتمد" من الشرطة الإندونيسية لعامل "ديلفري" يثير غضباً شعبياً (فيديو)

شفق نيوز- جاكرتا

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الأحد، قيام وحدة من الشرطة الإندونيسية بصدم عام توصيل "ديلفري" ومن ثم دهسه، بحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضباً شعبياً واسعاً في البلاد.

وأظهر التسجيل المصوّر مركبة للشرطة تصدم سائق توصيل على دراجة نارية ثمّ تدهس جسد الشاب في العاصمة جاكرتا، فيما تعهّد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو فتح تحقيق في القضيّة.

وأوقفت السلطات سبعة عناصر كانوا داخل الشاحنة الصغيرة لانتهاكهم مدوّنة أخلاقيات الشرطة خلال احتجاجات على الرواتب المتدنية من جهة والمخصصات المالية الممنوحة للنواب من جهة أخرى.

وهذه الواقعة هي أحدث القضايا التي تهزّ وحدة الشرطة المتنقّلة المعروفة اختصاراً بـ"بريموب" والمتّهمة بالاستخدام المفرط للقوّة بما يسفر عن مقتل مدنيين.

ويخشى الكثير من الإندونيسيين من أن تتواصل حالة الإفلات من العقاب السائدة في أوساط الشرطة، نظراً للعلاقات الوطيدة بين هذه القوة والحكومة.