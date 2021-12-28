دمشق: إسرائيل قصفت بالصواريخ محيط مرفأ اللاذقية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للانباء، يوم الثلاثاء، بأن محيط مرفأ اللاذقية تعرض إلى قصف صاروخي إسرائيلي.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري، إن الطيران الإسرائيلي "نفذ حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان".

وقصفت إسرائيل في السابع من الشهر الجاري محيط ميناء اللاذقية ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الحاويات.