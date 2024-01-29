دمشق.. قصف اسرائيلي يستهدف محيط منطقة "السيدة زينب"

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية سورية، يوم الاثنين، بدوي انفجار في محيط منطقة "السيدة زينب" جنوبي العاصمة دمشق.

وقالت المصادر، إن قصفا جويا استهدف المزارع الممتدة بين منطقتي عقربا والسيدة زينب جنوب دمشق.

من جانبها قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وأفادت أيضا، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي في الوقت الذي تُسمع فيه أصوات انفجارات في منطقة السيدة زينب.

وأضافت أن المعلومات الأولية تفيد بأن عددا من الصواريخ أطلقت من أجواء الجولان، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاستهداف الذي وقع في منطقة السيدة زينب، أدى إلى دمار أحد مقرات يرجح أنها تابعة لحزب الله اللبناني، وأيضاً يتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني، والمجموعات العراقية.

وبين أن المبنى دمر بشكل كامل، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية، موضحا أن هذا الاستهداف يرجح بأنه إسرائيلي.

وأوضح أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام انطلقت دون أن تتمكن من إفشال هذا الاستهداف الجوي.