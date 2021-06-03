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"دلتا".. متحور كورونا الجديد ظهر في الهند ووصلت خطورته لبريطانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-03T17:35:33+0000
"دلتا".. متحور كورونا الجديد ظهر في الهند ووصلت خطورته لبريطانيا

شفق نيوز / نوهت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، يوم الخميس، إلى أن متحور "دلتا" من كورونا المسجل لأول مرة في الهند، هو الأكثر انتشارا، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين به للمستشفى مقارنة بمصابي متحور "ألفا"

وذكرت الهيئة أن "5472 إصابة جديدة بدلتا جرى تسجيلها في الأسبوع الماضي، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بهذا المتحور إلى 12431 حالة".

وأضافت أن "(دلتا) فاقت (ألفا) التي رصدت للمرة الأولى في منطقة كنت في البلاد، لتصبح الأكثر انتشارا في بريطانيا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، استخدام حروف الأبجدية اليونانية (اللاتينية) لتمييز متحورات كورونا الجديدة.

وسيتم إطلاق الأسماء الجديدة على المتغيرات التي تهم أو تثير القلق، من أجل تحديد أسهل وأكثر قابلية للفهم للسلالات الموجودة بالفعل والناشئة من كورونا.

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