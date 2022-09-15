"دقيقتا صمت" وعربة تجرها الخيول.. باكنغهام يعلن تفاصيل مراسم جنازة ملكة بريطانيا

شفق نيوز/ نشر قصر بكنغهام البريطاني، اليوم الخميس، تفاصيل مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وفيما بيّن أن المملكة المتحدة ستقف "دقيقتي صمت" منتصف الأسبوع المقبل، اكد ان النعش سيجوب مدينة لندن بعربة تجوبها الخيول.

وفي بيان للقصر، أوضح أن "المملكة المتحدة ستقف دقيقتي صمت بعد الانتهاء من الجنازة الرسمية للملكة بمدينة وستمنستر الإثنين المقبل، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأشار البيان إلى أن "الجنازة الرسمية سيحضرها نحو ألفي شخص، منهم رؤساء دول وشخصيات مرموقة".

كما ذكر البيان أن "النعش سيجوب مدينة لندن على عربة تجرها الخيول وصولاً إلى قلعة وندسور؛ حيث سيتم دفن الملكة إلى جانب زوجها الأمير فيليب، بعد نقل جثمانه من كنيسة القديس جورج".

ومن المتوقع أن تشهد جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الإثنين في قاعة وستمنستر حضور شخصيات من جميع أنحاء العالم ما بين شخصية سياسية أو قائد دولة أو أشخاص في عائلات ملكية أوروبية وآسيوية.

ووصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قاعة وستمنستر، يوم الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول، في موكب مهيب تقدمه الملك تشارلز الثالث ونجلاه الأميران ويليام وهاري، الذين ساروا من قصر باكنغهام إلى القاعة الكبرى المعروفة باسم قاعة ويستمنستر، وهي أقدم جزء من مبنى قصر ويستمنستر.

واصطف عشرات الآلاف من البريطانيين لمتابعة موكب نعش الملكة إليزابيث الثانية من قصر باكنغهام إلى ويستمنستر في طوابير أغلقت جسري لامبث ووستمنستر؛ مما دفع المسؤولين إلى عدم السماح بانضمام المزيد من الأشخاص إلى القسم الأمامي من طابور الانتظار.

وعند دخول نعش الملكة رتَّلت جوقة كنيسة وستمنستر والجوقة الملكية المزمور 139، وأقيمت صلاة مدتها 20 دقيقة في القاعة بحضور أفراد العائلة الملكية، فضلاً عن مسؤولين آخرين، من بينهم أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات.

وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاماً في أبريل/نيسان 2021، ودُفن في "رويال فولت" أسفل كنيسة القديس جورج؛ حيث مراقد العديد من أفراد العائلة المالكة.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، فارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد سبعين عاماً من توليها العرش في 1952.