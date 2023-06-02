دفن 180 جثة مجهولة الهوية في السودان

شفق نيوز/ أعلنت جمعية "الهلال الأحمر" السوداني، أنها استطاعت دفن 180 جثة، مجهولة الهوية من الذين لقوا حتفهم خلال الصراع الدائر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وذكرت الجمعية في تعميم صحفي، اليوم الجمعة، أنه "تم إدارة 102 جثة بولاية الخرطوم، بمقابر (الشقيلاب)، الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم، و أيضا، تمت إدارة 42 جثة في ولاية (شمال دارفور)".

كما تم أيضا، "إدارة 19 جثة بولاية (غرب دارفور)، إضافة إلى، إدارة جثة 17 جثة بولاية (جنوب دارفور)".

وأوضحت جميعة الهلال الأحمر، أنها "بذلت هذه الجهود عبر فرق الطوارئ المدربة، لإدارة الجثث، بالتعاون والدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وفي آخر إحصائية لنقابة الأطباء، بلغ عدد ضحايا المدنيين، 865 قتيلا و3643 جريحا، منذ بدء النزاع المسلح في البلاد.

المصدر/ سبوتنيك