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دفعة لاجئين سوريين يعودون من لبنان الى "مناطقهم المحررة" 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-05T06:42:49+0000
دفعة لاجئين سوريين يعودون من لبنان الى "مناطقهم المحررة" 

شفق نيوز/ أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، يوم السبت،  بوصول دفعة من اللاجئين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص، "تمهيدا لعودتهم إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب".

وأوضحت "سانا" أنه تم استكمال الاستعدادات لاستقبال المهجرين العائدين من مخيمات اللجوء في لبنان.

وكان موقع "النشرة" اللبناني قد أفاد بأن دفعة ثانية من اللاجئين السوريين في لبنان تجمعت في بلدة عرسال الحدودية، تمهيدا للعودة إلى سوريا.

وذكر موقع "النشرة" أن "الدفعة الثانية من النازحين السوريين بدأت التجمع في وادي حميد في عرسال تمهيدا للتحرك في قافلة تضم 400 نازح سوري، إلى قراهم، باتجاه معبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية باتجاه القلمون الغربي لتسوية أوضاعهم في مركز إيواء الجراجير، بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني وفريق من الصليب الأحمر".

وأشرف ضباط وعناصر من الأمن العام اللبناني على عمليات تنظيم رحلة العودة الثانية، والتحقق من أسماء المغادرين باستحداث نقطة في وادي حميد.

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