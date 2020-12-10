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دفعة جديدة تغادر مخيماً يضم عائلات داعش في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-10T15:30:02+0000
دفعة جديدة تغادر مخيماً يضم عائلات داعش في سوريا

شفق نيوز/ غادرت دفعة جديدة من نازحي محافظة الرقة المتواجدين في مخيم الهول الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإداراتها الذاتية شمال شرقي سوريا إلى مناطق سكناها الأصلية، حسب ما أفادت مصادر محلية لمراسل شفق وكالة نيوز.

وقالت المصادر إن هذه الدفعة هي السابعة من نوعها وتضم 105 أسرة مؤلفة من 350 شخصاً من أبناء مدينتي الرقة والطبقة والذين قدموا الثبوتيات الكافية وتأمين الكفالات اللازمة من قبل ذويهم بأنّهم من أهالي هاتين المدينتين.

ويأتي مغادرة هؤلاء تنفيذاً لقرار الإدارة الذاتية الذي صدر بتاريخ 2020 - 10 -10 - بعد اجتماع جرى بتاريخ الخامس من الشهر ذاته بين مجلس سوريا الديمقراطي وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية - والذي ينص على عودة نازحي مخيم الهول إلى مدنهم وبلداتهم حسب رغبتهم ممن توفر لديهم ثبوتيات انتمائهم لهذه البلدات والمدن.

وأضافت المصادر أنّ قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في الرقة سترافق النازحين إلى بلداتهم ومدنهم وتسليمهم لتأمين سلامتهم.

يذكر أنّ الدفعة السادسة من نازحي مخيم الهول خرجت في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم. 

ويضم مخيم "الهول" الواقع شرق مدينة الحسكة ب 45 كم نحو 69 ألف نازح ولاجئ بين سوريين عراقيين وعوائل عناصر تنظيم داعش.

ويصل عدد أطفال ونساء عناصر تنظيم "داعش" في مخيم "الهول" إلى نحو 40 ألف شخص، وينحدرون من 53 دولة، وفقاً للجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية.

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