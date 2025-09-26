دعوى أمام الجنائية الدولية ضد قادة الجيش السوداني بتهمة استخدام أسلحة كيميائية

شفق نيوز- الخرطوم

رفع التحالف السوداني للحقوق منظمة SAR، يوم الجمعة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أربعة من كبار قادة سلطة بورتسودان، بينهم عبد الفتاح البرهان، بتهمة استخدام أسلحة كيميائية وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، الأمر الذي أثار موجة اهتمام دولية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن "المنظمة الحقوقية لم تكتف بالدعوى القضائية، بل قدمت شكاوى موازية إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأرسلت رسالة رسمية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب فيها بفتح تحقيق مستقل وتجميد عضوية السودان".

ويأتي هذا التحرك في سياق الضغط الدولي المتزايد على الخرطوم، بعد أن أكدت واشنطن في آيار/ مايو الماضي استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في هجومين على الأقل، ما يضع البلاد أمام اختبار جدّي لالتزامها بالمعاهدات الدولية وحماية المدنيين.