دعوى قضائية ضد شرطة أريزونا بسبب 4 نساء مسلمات

شفق نيوز- واشنطن

تقدمت 4 نساء مسلمات، بإقامة دعوى قضائية ضد شرطة ولاية أريزونا الأمريكية، عقب تداول مقطع فيديو لعناصر أمن ينزعون حجابهن بالقوة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن قوات مشتركة نفذت عملية اعتقال النساء في تظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة ولاية أريزونا في نيسان/ أبريل 2024، حيث أن عملية اعتقال شملت 69 شخصاً خلال اعتصام طلابي داعم لفلسطين العام الماضي.

وأضافت أن أربع نساء مسلمات، أوهن فاطمة جباردي، نور عودة، نورة عبد الله، وسلمى جبعيه، أجبرن على نزع حجابهن أثناء الاعتقال، وبقين مكشوفات الشعر طوال فترة النقل والاحتجاز حتى إطلاق سراحهن في اليوم التالي.

وتسبب مقطع فيديو يوثق لحظة نزع حجاب إحدى النساء في موجة استنكار واسعة من منظمات حقوقية، حيث تتهم الدعوى، التي رُفعت هذا الصيف ضد مكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة، الشرطة بانتهاك الحرية الدينية المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

كما وصف المحامون الحادث بأنه "إذلال علني" يعادل إجبار امرأة على خلع ملابسها أمام العامة، أذ تشير الدعوى إلى أن سياسات الشرطة المحلية تنص على ضرورة توفير "تسهيلات معقولة" للملابس الدينية، وأن نزع الحجاب يجب أن يقتصر على حالات أمنية ضرورية ولفترة وجيزة فقط.

ويسعى محامو النساء الأربع، بقيادة المحامي ديفيد شامي، للحصول على تعويضات مالية وتأكيد قضائي بانتهاك الحقوق الدستورية، مشيرين إلى أن النساء عانين من "صدمات نفسية وإذلال علني" جراء الحادث.