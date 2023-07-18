دعوة من غزة للعراق: ربط مصير الإسرائيلية تسوركوف بإطلاق الأسرى الفلسطينيين

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل"، يوم الثلاثاء، ان لجنة خاصة بالاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، طالبت العراق بربط اطلاق سراح الاسرائيليين اليزابيث تسوركوف، المختطفة في العراق منذ آذار/ مارس الماضي، بإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين لديها.

ونقل التقرير الاسرائيلي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن منسق لجنة الاسرى في القوى الوطنية والإسلامية في غزة، زكي دبابش، قوله خلال تظاهرة نظمت أمام مقر الصليب الاحمر الدولي في غزة، بحضور ممثلين عن مختلف القوى الحزبية الفلسطينية، أن "حرية 5 آلاف أسير فلسطيني معلقة بالله، ثم بعملية تبادل مشرفة انتم اهل لتنفيذها"، متوجها بذلك الى من وصفهم بـ"اهلنا في العراق".

وبحسب دبابش فإن تسوركوف "إرهابية من الكيان الغاصب الذي أفسد في فلسطين والعراق".

وأضاف أن تسوركوف "إرهابية اسيرة تقطن في عتصيون وهي واحدة من المستوطنات الصهيونية، كما انها عملت لسنوات الى جانب الوزير الاسبق ناتان شيرانسكي الذي وصفه بأنه أحد أكثر الصهاينة عنفا وتطرفا".

وتابع قائلا ان "اهلنا في العراق يمتلكون أهم مفاتيح تحرير الأسرى، فهذا العدو لا يمكن أن يفرج عن أسير الا ضمن صفقة تبادل".

وكانت تسوركوف اختطفت خلال عملها في إطار أكاديمي لجماعة برينستون الأمريكية، وسبق لها أن زارت العراق مرارا.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن تسوركوف تلقت تنبيهات من مسؤولين اسرائيليين من مخاطر سفرها الى العراق مستخدمة جواز سفرها الروسي.

وفي الاسبوع الماضي، حمّل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطات العراقية مسؤولية سلامة تسوركوف، واتهم فصيلا عراقيا مدعوما من إيران، هو كتائب حزب الله، باختطافها، برغم أن التنظيم المح الى عدم علاقته باختفائها.