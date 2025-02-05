دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس "السامرة" (شمال الضفة الغربية)، يوسي دغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته، بالإعلان عن تطبيق السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية) خلال الأيام المقبلة.

وجاء تعليق دغان بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنتنياهو، أمس الثلاثاء، أنه سيصدر بيانا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة بشأن ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

واعتبر رئيس مجلس "السامرة" حديث ترامب عن ذلك "لحظة نادرة"، مؤكدا ضرورة "اتخاذ خطوات تاريخية باتجاه ضم الضفة الغربية".

وتابع: "أنا أشد على أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، وأدعوهم إلى الإعلان في الأيام المقبلة عن تطبيق السيادة في يهودا والسامرة. يجب أن يرافق الانتصار في الجنوب والشمال انتصارا في يهودا والسامرة - تعزيز الاستيطان هنا هو الحزام الواقي لدولة إسرائيل".

وزعم أن ضم الضفة الغربية سيمنع وقوع هجوم مستقبلي مماثل لهجوم 7 أكتوبر في مدن وسط إسرائيل، وقال إن تعزيز الاستيطان وتثبيت السيادة هو "خط الدفاع والحزام الواقي لدولة إسرائيل والمدن المركزية، ولا يوجد أمن دون وجودنا هنا".

وختم قائلا: "إن الإدارة الأمريكية ستحترم قرارات إسرائيل حتى لو لم توافق على كل خطوة، لأن هذه الإدارة جاءت لتصحيح أخطاء أسلافها، وتطبيق السيادة ليس عدالة تاريخية فحسب، بل هو ما يضمن أمن دولة إسرائيل".