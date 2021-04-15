دعوة بايدن لعقد قمة مع بوتين ما تزال قائمة

شفق نيوز/ أكد البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي جو بايدن لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ما لا تزال قائمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الدعوة ما تزال مفتوحة، وان واشنطن تعتقد أن عقد القمة سيكون خطوة جيدة إلى الأمام نحو تنمية علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها بين البلدين.

ولفتت إلى أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على موسكو ليس الهدف منها التصعيد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 حزيران وطرد 10 دبلوماسيين روس.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن رد موسكو على هذه العقوبات سيكون حتميا ومدروسا ليتم إعلانه في أقرب وقت.

وكان الكرملين أعلن امس الاول الثلاثاء، أن بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي، بحثا خلاله بصورة معمقة حال العلاقات الثنائية بين البلدين، وبعض قضايا الأجندة الدولية.

وأشار بيان صدر عن الكرملين إلى أن بايدن أكد دعوته السابقة إلى الرئيس الروسي لحضور "القمة المناخية" عبر نظام الفيديو كونفرانس يومي 22 و23 نيسان الجاري.